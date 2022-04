Stragi: il Capaci bis di Caltanissetta in Cassazione, alla sbarra cinque imputati

Il processo Capaci bis sara’ al vaglio della Cassazione il prossimo 14 giugno. La Suprema e’ chiamata a decidere se dai giudici o meno la sentenza emessa della Corte d’Assise d’ Appello . Il secondo processo sulla strage di Capaci, si era concluso a Caltanissetta con quattro ergastoli e una soluzione. La corte ha cosi’ confermato la sentenza di primo grado. Alla sbarra Salvatore Madonia, Vittorio Tutino, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello.

L’unica assoluzione e’ stata quella di Vittorio Tutino, come in primo grado per “non aver commesso il fatto”. La procura generale di Caltanissetta ha impugnato la sentenza solo per la posizione di Tutino mentre gli avvocati del collegio difensivo per gli altri quattro.

Per tutti gli imputati, al termine della richiestaria fiume, l’accusa aveva condannato all’ergastolo. Secondo i magistrati nisseni, gli imputati svolto un ruolo fondamentale sia nella fase organizzativa dell’attentato sia nel reperimento dell’esplosivo.