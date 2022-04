Sicilia: pony ridotto in fin di vita, individuato responsabile

Furto aggravato e maltrattamento di animali. E’stato individuato dai carabinieri un 32enne che aveva ridotto in agonia un pony dopo averlo trascinato legato alla macchina per 5 chilometri. Era accaduto il 3 aprile ad Acate. Un ‘altro uomo di 38 anni e’ stato invece denunciato per favoreggiamento.

Il 32enne- che in sede di interrogatorio ha ammesso le sue colpe – aveva rubato il cavallo ad un pensionato, scardinando un recinto. Nel corso delle indagini, i militari dell’Arma sono risaliti all’autore di tale crudelta’, grazie alla visione delle immagini presenti nelle registrazioni di alcune videocamere, situate lungo il tragitto percorso dal 32enne.

I carabinieri nel corso degli ulteriori approfondimenti investigativi, hanno anche raccolto ulteriori elementi indiziari a carico di un’altra persona che avrebbe posto in essere una serie di condotte finalizzate ad ostacolare l’individuazione dell’autore del delitto. Ancora non chiaro il movente. Il povero animale, rinvenuto agonizzante e con ferite insanabili, e’ stato abbattuto