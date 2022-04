Sicilia, Agrigento: madre e figlio trovati morti in casa, si indaga per omicidio

La donna di 83 anni di Favara trovata morta ieri dai carabinieri nel suo appartamento in via Bachelet, in provincia di Agrigento, non sarebbe morta di crepacuore dopo aver visto il figlio di 52 anni senza vita. La donna è stata trovata, infatti, con un colpo di pistola all’addome. Sono due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: potrebbe essersi trattato di omicidio suicidio, oppure il fratello minore dell’uomo trovato morto avrebbe ammazzato la madre e inscenato il suicidio del fratello.

La morte dell’uomo di 52 anni, il figlio della donna, sarebbe stata provocata da un revolver detenuto regolarmente. A dare l’allarme è stato un vicino di casa che, sentito lo sparo, ha chiamato i carabinieri.