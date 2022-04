Sicilia, Agrigento: ipotesi omicidio-suicidio per 83enne trovata morta insieme al figlio

Sarebbe stato il figlio di 52 anni ad uccidere la madre di 83 anni, nell’appartamento in via Bachelet a Favara, in provincia di Agrigento, secondo la ricostruzione degli inquirenti. La donna trovata morta ieri dai carabinieri nel suo appartamento, non sarebbe quindi morta di crepacuore dopo aver visto il figlio di 52 anni senza vita.

Sarebbe stato invece il figlio, stando alle ricostruzioni, a sparare alla madre con una pistola revolver 357 magnum e poi si sarebbe suicidato, con un colpo di pistola alla tempia.Il revolver era detenuto regolarmente. Al momento sarebbe escluso il coinvolgimento del fratello dell’uomo, sul quale inizialmente si stava indagando.

Ieri sera, in base ad una primissima ricostruzione, si era ipotizzato che la donna fosse morta di crepacuore dopo aver ritrovato il corpo del figlio senza vita. Ad avvisare i Carabinieri, uditi gli spari, sarebbero stati i vicini di casa della donna.L’arma del delitto è stata sequestrata, insieme a sei proiettili.