Sicilia, “Africano? Non ti affitto casa”: storia da un sud razzista

“Non si affitta ai meridionali”, stava scritto negli annunci immobiliari negli anni Sessanta e Settanta a Torino, definita dagli opinionisti ‘la terza citta’ meridionale d’Italia dopo Napoli e Palermo’. Oggi quello stesso razzismo alligna proprio tra i ‘terroni’ a Modica, dove un ragazzo gambiano che parla perfettamente l’italiano, ha un lavoro a tempo indeterminato e cerca da quattro mesi un’abitazione. “E’da mesi che ci stiamo impegnando per cercare una casa al nostro amico – spiega all’AGI Dario Cerruto, presidente dell’aps ‘We care’, aggiungendo di voler mantenere l’anonimato chiesto dal giovane – ma dopo un primo contatto positivo le opportunita’ svaniscono con varie motivazioni che sembrano scuse”.

Qualche giorno fa l’ultima risposta: la casa e’ disponibile, ma “solo ai locali, per scelta personale di famiglia”. A nulla sono valse le referenze del ragazzo e le rassicurazioni dei volontari su un giovane “di cui ci si puo’ fidare”. “Ha voluto cercare una casa per liberare il suo posto nella struttura di accoglienza dove attualmente vive, per chi ha bisogno piu’ di lui”, spiegano. Ogni giorno si spostava in pullman a Modica da un altro centro dell’ibleo per studiare: “Poi – raccontano i volontari – ci ha chiesto aiuto e lo abbiamo ospitato a Modica in una nostra struttura, dandogli aiuto per concludere il ciclo di studi. La condizione economica della sua famiglia in Gambia – dice ancora Cerruto – lo ha spinto lasciare gli studi e a lavorare.

Abbiamo cercato di spiegare al potenziale locatore che il ragazzo e’ serio, affidabile e rispettoso vive qui da molti anni ormai, ha conseguito anche la patente ‘b’, fa volontariato…ma nulla. Cio’ che abbiamo capito e che in realta’ non voleva persone africane”.

“Questi episodi – prosegue – che non rappresentano piu’ un’eccezione, bensi’ la regola, macchiano indelebilmente le carta d’identita’ della nostra comunita’. Non si puo’ essere contro la guerra solo se chi e’ bombardato assomiglia ai nostri figli. Non si puo’ essere solidali a intermittenza”. Il punto e’ che il grande lavoro che si svolge nei centri in cui i ragazzi – e non solo extracomunitari – vengono temporaneamente ospitati rischia di non trovare sbocco.

“Il rifiuto di affittare una casa a questi ragazzi – conclude Dario Cerruto all’AGI – di fatto interrompe un percorso di integrazione, obiettivo possibile solo quando la collettivita’ lo sostiene. Ci sono tante case sfitte, date fiducia a noi e ai ragazzi che quotidianamente dimostrano il loro impegno”.