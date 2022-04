Pnrr, Gelmini “Andare avanti nonostante le difficoltà”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo ottenuto oltre 200 miliardi di euro per far fronte ad un deficit di riforme che il nostro Paese ha rispetto ad altre realtà europee. Queste urgenze non vengono meno con la guerra in Ucraina. Viviamo un momento di difficoltà, con l’aumento delle materie prime e con il caro prezzi per l’energia, ma dobbiamo andare avanti con il Recovery. Solo così saremo autorevoli in Europa per chiedere, ad esempio, un tetto al prezzo europeo del gas”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo ad un evento sul disegno di legge sulla montagna, organizzato a Lanzo Torinese (Torino).

“Questa è una stagione nella quale, anche grazie alle risorse europee del Piano nazionale, dobbiamo rammendare il territorio – ha proseguito -. E per far questo dobbiamo intervenire non solo sul Mezzogiorno, ma anche sulle aree interne, sulle aree svantaggiate, sulle aree montante, e cogliere le opportunità che il Pnrr ci mette a disposizione. Dobbiamo mettere in campo tutte le progettualità possibili per difendere la crescita del nostro Paese, per aiutare le imprese, per supportare concretamente chi lavora per lo sviluppo e per il lavoro”.

