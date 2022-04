Nel Nisseno multato perchè senza vaccino anti Covid ma il “colpevole” è morto da 3 anni

L’Agenzia delle Entrate, incrociando i dati sanitari, sta inviando a tappeto multe per tutti gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino anti Covid.

Una misura che, però, non sempre subisce adeguati controlli nella banca dati e si finisce per inviare multe a chi il vaccino non può farlo perché deceduto da oltre 3 anni.

L’anomalo procedimento sanzionatorio sanzione amministrativa è arrivato a Mario Amico, nato nel 1970, originario di Santa Caterina Villarmosa ma scomparso a febbraio del 2019.

La normativa vigente prevede l’obbligo della terza dose di vaccino anti Coronavirus per chi ha superato i 50 anni. Il problema, però, in questo caso non era legato a questioni di “negazionismo scientifico” o scelta di essere “No Vax” ma per ovvie ragioni ben più evidenti.

Il fratello del destinatario della contravvenzione è rimasto sconvolto quando, aprendo la lettera si è trovato basito davanti questa sanzione sottolineando come “con gli attuali sistemi elettronici totalmente interconnessi queste cose non dovrebbero succedere”.