Mussomeli su MILLIONAIRE Edizione Aprile 2022

MUSSOMELI – E’ soddisfatto il sindaco Catania che nel mese di aprile la prestigiosa e specializzata rivista MILLIONAIRE, distribuita in tutte le edicole d’Italia, abbia deciso di riservare uno spazio dell’ampio dossier sui borghi italiani a Mussomeli. “La rinascita dei borghi: un territorio e un patrimonio che il mondo ci invidia. I piccoli centri possono cambiare il loro destino e diventare motori di sviluppo economico, sociale, ambientale. Ringrazio Matteo Cerri ed ITS Italy per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti a beneficio del nostro borgo”