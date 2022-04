Mussomeli, Giovedì e Venerdi Santo fra entusiasmo, processioni, emozioni e riflessioni. Tanta partecipazione

MUSSOMELI – Sono ritornati in paese per rivivere questa giornate nel ricordo del passato ed anche qualcuno che da 66 anni non partecipava direttamente a questi tradizionali riti come il mio amico d’infanzia sempre giovane e dinamico Giuseppe Noto Bonsangue, residente nel nord Italia. Giornate che hanno segnato l’inizio di un quasi ritorno alla normalità con le sue processioni, le sue antiche tradizioni con tanta voglia di proseguire nl segno della continuità. Sono state tante persone intervistate come anche tante le persone in processione ed altre, che impossibilitate a parteciparvi direttamente, le hanno visto snodare per le vie del paese. Un ritorno, dunque, salutato da tutti con sollievo ma anche con qualche riflessione in positivo in più come auspicio. (IL VIDEO. SARANNO INSERITI TUTTI GLI ALTRI VIDEO GIOVEDI E VENERDI SANTO DI MUSSOMELI 2022)