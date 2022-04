Mussomeli, Gero Riggio in finale a Radio Italia davanti a Francesco Gabbani

MUSSOMELI – . Il talento non è acqua e il cantautore Gero Riggio lo ha già ampiamente dimostrato nella sua ormai consolidata carriera musicale che lo ha visto giovanissimo protagonista a Castrocaro e più di recente trionfare al significativo Premio “Musica contro le mafie” con “Svuoto Il Bicchiere”, canzone dedicata a Paolo Borsellino.

Ebbene giovedì prossimo alle 16.30 si esibirà dal vivo presso il Reward Music Place di Radio Italia a Cologno Monzese (MI), davanti a una giuria di esperti, tra cui Francesco Gabbani che selezionerà il vincitore del contest tra i dieci finalisti. Tra loro appunto Gero Riggio con la canzone “Luci rosse luci blu” che ha scritto e composto in un paio di mesi, proprio per prendere parte a questo importante concorso bandito da Anas e Radio Italia per sensibilizzare i giovani a non distrarsi durante la guida e a tenere dei comportamenti per evitare incidenti stradali e le terribili conseguenze che ne derivano.

“Sono davvero emozionato –dice Gero Riggio- e tremo solo al pensiero di esibirmi al Reward Music Place di Cologno Monzese dove si fa Radio Italia Live e che lo farò davanti a Francesco Gabbani, presidente della commissione artistica, uno speaker di Radio Italia, un rappresentante di Anas e un discografico della BMG Rights che distribuirà il brano vincitore, che sarà presentato in grandi eventi musicali organizzati da Radio Italia che si occuperà logicamente della promozione radio/televisiva. Adesso mi rimetto a lavorare sodo per l’esibizione di giovedì.”

Un brano intenso quello di Gero, che si può ascoltare a questo link https://www.sicurezzastradaleinmusica.it/scopri-i-finalisti-2022/

Dove sono presenti anche gli altri finalisti. Dieci in tutto. L’iniziativa, dicevamo è encomiabile: promuovere la sicurezza stradale attraverso la musica per contribuire a diffondere una cultura positiva che “canti” a tutti, soprattutto ai più giovani. Guidare con prudenza significa tutelare e salvare la nostra vita e quella degli altri. e così, dopo il successo delle scorse tre edizioni, nel 2022 Anas promuove la 4ª edizione del contest “Sicurezza stradale in musica” in collaborazione con Radio Italia.

Gero ha scritto un brano intenso, e immagina un giovane disteso sull’asfalto che vede le luci rosse e blu dell’ambulanza soccorrerlo dopo un incidente stradale provocato da un bicchiere di troppo.

“Non mi sono mai reso che il destino correva più veloce di me e non pensavo che sbatterci contro poteva farmi così male.”

E ancora: “Non sento nulla ma vedo tutto e adesso chi lo dice a casa che non torno ma soprattutto che un bicchiere di vino avrebbe oscurato pure questo tramonto.”

Gero, trentacinquenne,

pubblicò il suo primo album “Guardando nel mio specchio” nel 2009 e da allora non s’è più fermato. Qualche anno addietro centrò la vittoria assoluta del concorso con la vincita del Premio Winner Tour (organizzazione di un Tour dal valore di 15.000 euro) e vinse il Premio Speciale messo in palio dalla Polizia di Stato al Musica contro le mafie e nei giorni del Festival, venne premiato a Casa Sanremo e si esibì presso la Sala Lounge Lucio Dalla e al Club Tenco di Sanremo, ma anche alla “Notte Bianca della Legalità” organizzata dall’ANM a “Palermo chiama Italia – 23 maggio”, esibendosi all’Albero Falcone davanti ad oltre 15.000 persone. Nel corso degli anni Gero ha aperto dei concerti di Ron, Gatto Panceri, Francesco Tricarico e Tinturia. (FONTE: LA SICILIA ROBERTO MISTRETTA)