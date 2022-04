Mussomeli, finanziato Parco giochi sensoriale ai piedi del castello manfredonico

MUSSOMELI – Finanziato un innovativo progetto di attrattività turistica in un’area ai piedi del castello Manfredonico. La notizia è stata dato dal sindaco Catania. ” Nella giornata di oggi è stato notificato l’ennesimo decreto di finanziamento per un importo pari a circa 194 mila euro. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura all’Associazione “Il Maniero” che in collaborazione con il Comune di Mussomeli realizzerà un intervento di riqualificazione di un’area ai piedi del castello da destinare a parco giochi sensoriale e centro di attrazione turistica dedicato a grandi e piccini.

I Percorsi Sensoriali consentono ad utenti di tutte le età di apprendere le diversità degli elementi naturali attraverso i sensi, in particolare il tatto, l’udito, la vista e l’olfatto. In un mondo dove il rapporto con la natura sembra essere distante, un parco sensoriale porta grandi e piccoli a ritrovare sensazioni primordiali e rivivere, almeno per un giorno, esperienze dimenticate. Toccare i materiali, ascoltare i suoni, sfidare le proprie abilità con un occhio di riguardo ai visitatori diversamente abili che

spesso affinano i sensi in maniera spettacolare, sono attività sempre più apprezzate. In particolare, i parchi sensoriali divertono tutti, grandi e

bambini. Percorrere sentieri a piedi scalzi sperimentando i materiali offerti dalla natura: muschio, paglia, pigne, sabbia, corteccia, ghiaia, ciotoli, è un tripudio di materiali da toccare, annusare e calpestare. Olfatto, tatto, vista e udito si fondono ai giochi di abilità accessibili a tutti. Il tutto con allo sfondo la maestosità del nostro meraviglioso Castello Manfredonico. Attraverso questo ulteriore finanziamento si arricchisce l’offerta turistica che potrà fungere da ulteriore richiamo a chi intende visitare Mussomeli e le sue bellezze”.