L’ANIEF di Caltanissetta si radica nel territorio: dati elezioni RSU 2022 comparto “Istruzione e Ricerca”

Si sono svolte, nei giorni 5/7 aprile 2022, le elezioni per il rinnovo della RSU per il comparto “Istruzione e Ricerca”. L’ANIEF di Caltanissetta ha partecipato alla competizione elettorale in 44 scuole della provincia di Caltanissetta su 48 scuole autonome totali con una copertura del 92% dell’intero territorio, con n. 144 candidati e conseguendo un totale di 1.000 voti di lista.

L’ANIEF di Caltanissetta si radica nel territorio nisseno risultando il terzo sindacato più votato nella provincia. Le RSU elette nella lista dell’ANIEF di Caltanissetta sono state n. 30, ovvero circa il 70 % delle liste presentate ha avuto un candidato eletto RSU ANIEF con una media di n. 22,72 voti a lista ottenendo il 17,31 % di consensi tra l’elettorato.

Il presidente dell’ANIEF di Caltanissetta, dott. Dario Tumminelli e tutto lo staff, ringraziano sentitamente tutti i candidati RSU Anief e si congratula con tutti coloro (personale docenti e amministrativo tecnico e ausiliario) che hanno contribuito attivamente a questo brillante risultato elettorale con il loro lavoro e impegno, sostenendo così la presenza dell’ANIEF nel territorio in una difficile e davvero impegnativa prova elettorale.