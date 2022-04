Italia, Covid: oggi 53.253 casi e 90 morti, positività su al 15,1%

E’ stabile la curva epidemica in Italia. Sono 53.253i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 63.992 di ieri ma soprattutto i 53.588 di domenica scorsa, praticamente invariati. I tamponi processati sono 352.265 (ieri 438.449) con un tasso di positivita’ che sale dal 14,6% al 15,1%.

I decessi sono 90 (ieri 112): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 160.748. In leggero aumento le terapie intensive nel saldo tra entrate e uscite, 3 in piu’ (ieri invariate), con 39 ingressi del giorno, e salgono a 465 totali, cosi’ come i ricoveri ordinari, 15 in piu’ (ieri -79) , 10.038 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e’ la Lombardia con 6.611 contagi, seguita da Lazio (+6.415), Campania (+6.179). Veneto (+5.341), e Puglia (+4.137). I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 15.292.048. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.139 (ieri 76.051) per un totale che sale a 13.884.744. Gli attualmente positivi tornano a salire, 8.691 in piu’ (ieri -11.742), 1.246.556 in tutto. Di questi, 1.236.053 sono in isolamento domiciliare