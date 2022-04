Il Liverpool vince a Lisbona, 3-1 al Benfica

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Liverpool si impone per 3-1 nella gara d’andata dei quarti di finale sul campo del Benfica, ipotecando di fatto il passaggio in semifinale. I reds partono bene e al 12′ Vlachodimos è costretto a opporsi subito a Manè per evitare il peggio. Il portiere greco non può però nulla al 17′, quando l’imperiosa incornata di Konatè si insacca alle sue spalle, con il centrale francese ben imbeccato da Robertson su corner. Al 24′ Keita taglia per Manè che prova lo scavetto sull’estremo difensore che riesce a opporsi in uscita. L’attaccante senegalese si riscatta 10 minuti dopo quando timbra il 2-0 a porta quasi vuota dopo un assist di testa di Luis Diaz, lanciato alla grande dalle retrovie da Alexander-Arnold. Allo scadere del primo tempo, il terzino inglese lancia magnificamente Salah che entra in area ma senza riuscire a punire Vlachodimos che è ancora una volta attento. Si va quindi all’intervallo con il doppio vantaggio degli uomini di Klopp.

In avvio di secondo tempo, i portoghesi accorciano le distanze dopo 4 minuti. E’ Nunez a capitalizzare al meglio un goffo scivolone di Konatè, il quale buca l’intervento spianando la strada al bomber uruguaiano che sigla il 2-1.

Sembra il preludio a una pioggia di occasioni, ma i portoghesi, sicuramente più in partita rispetto alla prime metà dell’incontro, non riescono a produrre grossi grattacapi ad Alisson e compagni che controllano la gara senza troppo problemi. Gli ospiti chiudono i conti al 42′ quando Keita ruba palla in mezzo al campo e verticalizza per Luis Diaz che salta Vlachodimos insaccando poi a porta vuota con il mancino il definitivo 3-1. In pieno recupero, Diogo Jota fallirà poi il possibile 4-1 da ottima posizione appena prima del fischio finale. Il Liverpool torna quindi a casa con una preziosa vittoria in attesa del match di ritorno in programma ad Anfield tra 8 giorni.

(ITALPRESS).