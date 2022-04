Il Comune di San Cataldo al passo coi tempi, rinnova e digitalizza l’Aula Consiliare

Anche il comune di San Cataldo si è adoperato a digitalizzare e rinnovare la dotazione tecnica dell’Aula Consiliare promuovendo la transizione digitale e i suoi obiettivi.

L’azienda che ha permesso tale rinnovamento è la Microvision s.r.l che offre soluzioni e servizi all’avanguardia per condurre con professionalità, facilità ed immediatezza Consigli Comunali, Commissioni ed Eventi di ogni genere con un sistema avanzato basato su Cloud.

In particolare i servizi scelti per tale progetto sono la trasmissione in diretta streaming delle sedute e l’archivio storico di queste, la gestione documentale completa, la trascrizione automatica del verbale, le votazioni elettroniche con rilevamento automatico del quorum e la possibilità di tenere i Consigli Comunali in modalità ibrida e quindi di poter partecipare sia da remoto, che in presenza.

Grazie a ciò anche i cittadini potranno accedere all’archivio delle sedute e assistere ai Consigli Comunali tramite diretta in onda sul portale https://sancataldo.consiglicloud.it

Un passo agile necessario per innovare e digitalizzare modi, tempi e spazi.