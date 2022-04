“Icaro, il volo su Roma”, Giovanni Grasso presenta il suo romanzo a Messina

MESSINA (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’edizione speciale della rassegna nazionale “Messina e il Giornalismo, incontri a tu per tu con Giornalisti Scrittori”, Giovanni Grasso presenta il suo romanzo “Icaro, il volo su Roma” il 12 aprile, alle ore 18, al Feltrinelli Point di via Ghibellina 32. La rassegna è ideata e curata da Antonio Ivan Bellantoni (giornalista, avvocato e portavoce parlamentare messinese) in collaborazione con Camera di Commercio di Messina, Comune di Messina, Gruppo Editoriale “GDS Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia” e Hotel “Messenion”. Grasso è giornalista, scrittore, autore Tv e consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal 2015. Ha lavorato per La Discussione, AGI e Avvenire. È stato capo ufficio stampa del presidente del Senato Nicola Mancino e portavoce del ministro della Cooperazione internazionale Andrea Riccardi.

Grasso è inoltre autore di documentari per Rai Tre e Rai Storia. Ha pubblicato le biografie di Oscar Luigi Scalfaro e di Piersanti Mattarella. Ha insegnato al Master di Giornalismo dell’Università di Bologna e ha ricevuto il Premio Ischia come comunicatore dell’anno, il Premio Guido Dorso sezione giornalismo ed il Premio Guido Carli.

Nel suo nuovo romanzo di successo “Icaro, il volo su Roma” (Rizzoli), Grasso mescola storia e invenzione e parla di amore e libertà ispirandosi all’epopea di un eroe dimenticato: l’antifascista Lauro de Bosis.

A Messina relatori Ivo Blandina (presidente Camera di Commercio Messina) e Francesco Stagno D’Alcontres (Docente Università degli Studi di Messina).

