Elezioni RSU a Caltanissetta: la UIL FPL vince al Comune, all’ex Provincia e all’ASP. Il segretario Centorbi e l’aggiunto Salanitro: “Vittoria frutto di impegno e lavoro di squadra”

Le liste della UIL FPL risultano le più votate nelle elezioni per il rinnovo delle RSU nelle principali pubbliche amministrazioni nissene. Il sindacato, guidato in provincia di Caltanissetta dal segretario generale, Massimiliano Centorbi, vince, dopo una competizione elettorale durissima e una pandemia che ha condizionato il lavoro delle OO.SS., al Comune del capoluogo nisseno, al Libero Consorzio e all’ASP di Caltanissetta

“Un importante risultato frutto di un gran lavoro di squadra. Un riconoscimento per quello che è stato fatto nel corso degli ultimi anni dalla Dirigenza della UIL FPL nissena e un’investitura che responsabilizza e motiva i neo eletti a impegnarsi sempre di più per la tutela dei lavoratori” hanno commenta appena appreso il risultato il segretario Centorbi e l’aggiunto Salanitro. Desideriamo ringraziare tutta la dirigenza provinciale del sindacato, da Polito, a Butticè, a Scalia, a Di Fede, a Veneziano, ad Argento, ad Amico e a Giuffrè, nonché tutti i candidati, nessuno escluso, che si sono spesi durante questa impegnativa campagna elettorale per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Vincere al Comune di Caltanissetta con 66 voti e bissare alla Provincia con 105 voti non era facile – continuano i due dirigenti – eppure, grazie al lavoro prezioso dei nostri dirigenti, la UIL si riconferma il primo sindacato. Gianfranco Sardo, al Comune di Caltanissetta, si afferma con lo strepitoso risultato di Vittoria Scavuzzo, Mario Maggiordomo e Salvatore Lombardo; Maurizio Amico e Rosalinda Giuffrè, alla ex Provincia, mettono al sicuro 7 dei 12 componenti totali degli eletti; E per finire, l’impresa più difficile: confermare il risultato di quattro anni fa all’ASP di Caltanissetta, dove 435 elettori hanno votato UIL FPL. Nei Presidi di Mussomeli, Gela e Mazzarino ottimi risultati rispettivamente di Butticè, Taibbi, del leader Polito, di Di Fede, Salanitro e Veneziano. In pratica all’ASP di Caltanissetta 1 elettore su 4 ha votato UIL FPL.

Dopo una pandemia e l’impossibilità di poter andare in giro per i presidi, quello di oggi è un risultato straordinario che ci onora – proseguono Centorbi e Salanitro – e che ci rende sempre più consapevoli del fatto che questa fiducia che ci è stata confermata dovrà essere ricambiata con il massimo dell’impegno”.

I lavoratori che in questa tornata elettorale hanno votato per il rinnovo delle RSU sono diminuiti, passando dall’85% al 75%, con la conseguenza che la UIL, oltre a vincere le elezioni, cresce nel consenso.

“Un ringraziamento particolarmente va alla “vecchia guardia” – concludono il segretario e l’aggiunto – coloro che sono stati e continuano a essere dei grandi Dirigenti Sindacali e delle guide che, nonostante la non più giovane età, si spendono sempre per i lavoratori e per la UIL FPL. Carmelino Centorbi e Lillo Corsino, un esempio per tutti noi, a loro va il nostro più sentito ringraziamento”.