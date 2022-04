Elezioni amministrative Campofranco: dal 13 al 18 maggio nuovi orari apertura uffici di segreteria comunale ed elettorale

CAMPOFRANCO – Dall’ufficio del Segretario comunale riceviamo e pubblichiamo: “IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che, con Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica n. 124 del 13 aprile 2022, sono state fissate, per domenica 12 giugno 2022, le elezioni del Sindaco e del Consiglio di questo Comune di Campofranco;

VISTO il combinato disposto degli artt. 17, penultimo comma, 20, ultimo comma, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed art. 1, lettera a), della L.R. 7 maggio 1977, n. 29, in materia di termini per la presentazione delle candidature, nonché l’art. 1 della L.R. 15.9.1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la nota dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Autonomie Locali, prot. n. 7316 del 20.4.2022, in ordine alla “Apertura degli Uffici ai fini della presentazione delle liste e delle candidature”;

RITENUTO opportuno, allo scopo di assicurare gli adempimenti inerenti il rilascio delle certificazioni elettorali ed al fine di garantire l’espletamento degli altri servizi necessari ai procedimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali, stabilire gli orari di apertura dell’Ufficio di Segreteria Comunale e dell’Ufficio Elettorale Comunale, anche per il servizio di autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali,

VISTO il vigente Statuto Comunale,

RENDE NOTO

che i predetti Uffici di Segreteria Comunale ed Elettorale rimarranno aperti, dal 13 maggio 2022 al 18 maggio 2022, secondo i seguenti orari:

VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00;

SABATO 14 MAGGIO 2022 UFFICI COMUNALI CHIUSI;

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 UFFICI COMUNALI CHIUSI;

LUNEDI’ 16 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00;

MARTEDI’ 17 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00;

DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 18:30;

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 aprile 2022

(IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Concettina NICOSIA)