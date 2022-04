Donate dal sindaco di East Hanover le chiavi della sua Città a quello di San Cataldo. Invitato il sindaco Comparato negli States

SAN CATALDO. Il Primo Cittadino di San Cataldo, l’avv. Gioacchino Comparato ha ricevuto in Comune il direttivo dell’Associazione Giuseppe Amico Medico assieme ad Angelo Bio, Cavaliere della Repubblica Italiana nel New Jersey e membro a vita del consiglio direttivo dell’Association of Cavalieri of the Republic of Italy. Presente anche il vice sindaco la dott.ssa Marianna Guttilla ed il consigliere comunale Chiara Fulco.

L’occasione è stata la consegna delle Chiavi della Città di East Hanover (New Jersey) da parte del sindaco della città americana Joseph Panullo che ha anche invitato il sindaco Comparato negli States.

Nell’occasione il sindaco ha avuto parole di elogio per l’opera prestata dall’Associazione Amico Medico in occasione della trascorsa Settimana Santa, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di fondi e del pochissimo tempo a disposizione per l’organizzazione, ed ha assicurato che al più presto si metterà al lavoro con la sua Amministrazione per programmare gli anni a venire della manifestazione più sentita dalla comunità sancataldese. L’associazione, dal canto suo, ha ribadito, ancora una volta, la più piena e totale collaborazione.

L’Amico Medico ha approfittato per comunicare al cavaliere Bio, già da anni socio effettivo dell’associazione, di averlo nominato socio onorario ricordando che assieme a lui sono soci onorari, tra gli altri, il principe Luca Galletti ed il dott. Salvatore Saporito, e che sono stati soci onorari il senatore Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione Siciliana, la principessa Ferdinanda Galletti Invrea ed il dott. Gaetano Saporito. Nell’occasione anche Liliana Bio Pappas, figlia del socio onorario Cav. Angelo Bio è stata ammessa come socio ordinario dell’Associazione Giuseppe Amico Medico.