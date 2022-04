Campofranco. Avviato l’iter per realizzare cantieri di lavoro con fondi europei

CAMPOFRANCO. E’ con apposita e ufficiale comunicazione all’Assessorato Regionale che il Sindaco di Campofranco Rino Pitanza ha aderito alla ripartizione delle somme previste per la realizzazione dei cantieri di lavoro per l’anno 2022 con finanziamento da parte della Comunità Europea.

“E’ un’altra opportunità che si avrà per i disoccupati o inoccupati e nello stesso tempo, realizzare delle opere per la nostra comunità – ha spiegato – l’iter è solo all’inizio e sarà articolato in base alle direttive dell’assessorato regionale, ma comunque Campofranco sarà presente alla ripartizione delle somme che saranno assegnate dalla Regione presumibilmente subito dopo l’estate con la presentazione di uno o più progetti in base alle somme assegnate”.

Già nel 2020 la comunità di Campofranco ha beneficiato di tre cantieri di lavoro, due comunali e uno per la chiesa cattolica, che hanno dato come si dice in questi casi “un po’ di ossigeno” a famiglie e aziende fornitrici, oltre ad essere intervenuti in tre zone del paese. “Anche per il 2022, dunque, saremo presenti in questo settore della vita campofranchese – ha concluso – , a beneficio dei nostri concittadini disoccupati e per uno o più interventi nel territorio”.