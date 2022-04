Caltanissetta. Unione Sordi Nisseni. Appello per la creazione di un gruppo collettivo sociale

CALTANISSETTA. Appello dell’Unione Sordi Nisseni che, tramite la sua segreteria, s’è rivolta alle persone con disabilità uditive. “Si annuncia a tutti gli ipoudenti ed audiolesi, residenti nel territorio provinciale di Caltanissetta, – si legge nella nota – la creazione del gruppo collettivo sociale “Unione Sordi Nisseni” per proteggere e difendere gli interessi sociali, culturali, politici della comunità sorda residenti nella provincia nissena.

Per coloro che si sentono abbandonati e/o isolati dalle istituzioni nel territorio, gli audiolesi, gli ipoudenti e i sordi che vogliono possono aderire in futuro per la creazione di una nuova associazione per sordi nisseni.

Potete inviare a questa email: unionesordinisseni2022@gmail.com.