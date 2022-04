Caltanissetta, il Restauro della scultura di Giuseppe Frattallone San Luigi Gonzaga e il patrimonio artistico nisseno: lunedì 2 maggio

Lunedì 2 maggio alle 18.00, presso l’Auditorium del Seminario Vescovile di Caltanissetta, si terrà una conferenza che prende spunto dal “Restauro della scultura di Giuseppe Frattallone: San Luigi Gonzaga”, finanziata dal Rotary Club di Caltanissetta, per accendere i riflettori sulle qualità del nostro scultore e sulle potenzialità del nostro patrimonio artistico culturale. Il Rotary Club di Caltanissetta da anni si è impegnato nella valorizzazione del patrimonio artistico del nostro territorio consapevole dell’importanza che riveste nella formazione dell’identità storico culturale di un popolo e dell’importanza che potrebbe ricoprire come offerta turistica per lo sviluppo economico del territorio.

Dopo i saluti del presidente del Rotary Club Francesco Daina e del direttore del museo Diocesano Giuseppe Di Vita, con la moderazione di Marcella Milia e Anna Tiziana Amato Cotogno, relazioneranno: sulle potenzialità del patrimonio artistico nisseno, Daniela Vullo, Soprintendente BB.CC.AA. della Provincia di Caltanissetta; sui progetti per valorizzare il patrimonio artistico nisseno, Marcella Natale, Assessore alla cultura del comune di Caltanissetta; sul restauro Vincenzo Musumeci, incaricato del restauro della scultura di Frattallone ed infine lo storico d’arte Gioacchino Barbera parlerà in maniera specifica dello scultore Giuseppe Frattallone.

Le conclusioni sono affidate a Roberto Gambino Sindaco della città e a Mons. Russotto Vescovo della Diocesi di Caltanissetta.