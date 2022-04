Caltanissetta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Giammusso: “Pronti ad accogliere i flussi turistici”

La BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di Milano consolida la promozione della nostra straordinaria Sicilia.

I dati sulle prenotazioni ci dicono che la nostra Isola sarà la meta europea più gettonata in assoluto per il periodo pasquale.

” La nostra presenza alla borsa – spiega la vice sindaca e assessora alle attività produttive Grazia Giammusso – consolida la stretta sinergia con Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana e con l’intero dipartimento per sviluppare un progetto integrato e continuo per il centro Sicilia.

Sempre concrete e risolutive le relazioni istituzionali, politiche e amministrative con l’assessorato al turismo, sport, spettacolo di Manlio Messina , con il Presidente Nello Musumeci, con l’ ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con la DMO Valle dei Templi.

La Sicilia ha da raccontare 3000 mila anni di storia, è la meta perfetta per intinerari che passano attraverso la cultura, il paesaggio, i cammini lenti, il gusto.

A proposito di ciò alla BIT l’assessore Messina insieme all’amministratore delegato di RCS Sport, Paolo Bellino, hanno presentato il Giro-E, che noi ospitammo già nel 2020 come occasione che permetterà di avvicinare la bici a pedalata assistita al grande pubblico, un mezzo di trasporto sostenibile e alla portata di quanti vogliono fare sport in Sicilia, dalle colline nissene al mare della costa del mito.

La nostra Caltanissetta, città delle miniere, città della Settimana Santa, città del torrone, città dalle mille bellezze nascoste e di tanto altro ancora ha le carte in regola per intercettare dopo il lungo stop dovuto al Covid flussi turistici organizzati e non.

Fra qualche ora Caltanissetta attenderà l’arrivo della seconda tappa de Il Giro di Sicilia di ciclismo su strada, grande festa di colore che anticipa il Giro d’Italia.Nella settimana dei riti pasquali ancora un’occasione per consolidare la visibilità del territorio grazie alla diretta sui canali RaiSport e EurosportTurismo, sport, eventi e cultura, sono tra le priorità del nostro progetto politico”.