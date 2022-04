Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al termine di un discorso tenuto all’Università di Greensboro ( Carolina del Nord) si è voltato per stringere la mano a chi credeva fosse al suo fianco. Ma accanto a lui non c’era nessuno. Accortosi del ‘pasticcio’ Biden ha cercato di far finta di nulla e, dopo essersi guardato attorno leggermente spaesato, si è voltato dalla parte opposta andando a salutare gli studenti che lo stavano ascoltando.