All’Ospedale di Mussomeli pediatra in arrivo

MUSSOMELI – Qualcosa si muove all’Ospedale con il prossimo arrivo di un pediatra nel silente reparto dei bambini. Con delibera n.937 del 3 saprile il management aziendale, infatti, ha predisposto la nomina di due pediatri, uno al Sant’Elia e l’altro al “Maria Immacolata Longo” dove la pediatria è chiusa da tanti anni ed esattamente dal 2016. La delibera dell’ASP nissena fa riferimento ad una specifica disposizione del direttore generale Alessandro Caltagirone che nella nota del 2 marzo inviata al direttore della Gestione Risorse Umane scrisse: Si dispone, alfine di assicurare i LEA (Livelli Essenziali Assistenza) ed evitare interruzioni di pubblico servizio che codesta UOC provveda con urgenza al conferimento a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2022, di n. 2 dirigenti medici di Pediatria da assegnare: n.1 al P.O. S.Elia di Caltanissetta, e n.1 al P.O. “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli. L’incarico è stato conferito ai “dottori Maria Concetta Vitaliti e Luca Messina, collocati rispettivamente al 1° e 5° posto della graduatoria approvata con deliberazione n.422/2022, previa sottoscrizione del contratto individuale che conterrà termini e condizioni del costituendo rapporto di lavoro” Dunque, primi provvedimenti in arrivo anche per il nostro Ospedale per un reparto da tempo non operativo.