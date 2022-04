A San Cataldo tutto pronto per il concerto evento dell’Associazione Giuseppe Amico Medico per le celebrazioni del suo quarantennale

SAN CATALDO. Dopo mesi di preparazione è tutto pronto per il grande attesissimo concerto-evento che l’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico ha programmato in occasione delle celebrazioni per il suo quarantennale. Raccogliendo l’invito degli organizzatori le corali parrocchiali cittadine si sono riunite nella grande Corale Polifonica MAGNIFICAT Città di San Cataldo, per essere dirette da monsignor Marco Frisina, il massimo autore e compositore di musica sacra contemporanea.

Circa cento elementi e un’orchestra sinfonica composta da oltre quaranta musicisti animeranno il concerto dal titolo “La gloria di Colui che tutto move”. L’evento, una prima assoluta per la Sicilia, avrà luogo presso la Chiesa Madre di San Cataldo, sabato 2 aprile 2022 alle ore 18:30. Sarà lo stesso direttore, autore di molte colonne sonore di importanti produzioni televisive e di celebri brani entrati nella storia del panorama ecclesiale, ad introdurre le esecuzioni.

L’evento, reso possibile grazia alla Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo che interviene come main sponsor, verrà registrato con un imponente sforzo tecnico e trasmesso, con la regia di Giancarlo Mogavero, la Domenica di Pasqua, sull’emittente televisiva nazionale Tv2000. La serata sarà presentata da Gabriella Facondo, giornalista, volto familiare al pubblico televisivo e presenza fissa di Tv2000. Per consentire a quante più persone di partecipare all’evento sarà allestito un maxi schermo in piazza Madrice e saranno collocate numerose poltroncine.

Le corali parrocchiali coinvolte nell’evento sono la “Corale Polifonica Claudio Monteverdi”, diretta dal maestro Augusto Fiore, nata nella parrocchia di Sant’Alberto Magno, il “Resonantiae Camera Chorus” diretto dal maestro Daniele Riggi costituitosi presso l’Oratorio Salesiano “San Luigi” di San Cataldo, il “Coro della Parrocchia Cristo Re” diretto da Marzia Alessi, la “Corale Ecclesia Mater” diretta dal Maestro Monica Battaglia e costituita all’interno della Chiesa Madre, Arcipretura di San Cataldo, il “Coro della Parrocchia Santo Stefano” diretto da Maria Amico e il “Coro Maria SS. delle Grazie” diretto da Alda Divita.

Sabato pomeriggio la piazza Monsignor Cataldo Naro, già piazza Madrice, e la via Roma saranno chiusi al traffico con divieto di sosta e i partecipanti all’evento potranno usufruire del parcheggio della Scuola San Giuseppe messo a disposizione dagli organizzatori.