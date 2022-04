25 aprile: Coldiretti, 300 mila italiani in agriturismo

Sono 300 mila gli italiani che hanno scelto di trascorrere il 25 aprire in agriturismo. Lo scrive la Coldiretti in una nota, aggiungendo che “se la cucina a chilometri zero resta la qualita’ piu’ apprezzata, a far scegliere l’agriturismo e’ la spinta verso un turismo di prossimita’, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane che ha portato le strutture ad incrementare anche l’offerta di attivita’ con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, oltre ad attivita’ culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness”.

Una spinta al turismo green, si legge in una nota, dinanzi alla quale molte delle 25 mila aziende agrituristiche presenti in Italia si sono attrezzate con l’offerta di alloggio e di pasti completi. I ponti di primavera, secondo la Coldiretti, rappresentano un appuntamento molto atteso dal settore agrituristico, con le aziende che hanno perso nel 2021 il 27 per cento delle presenze rispetto a prima della pandemia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo degli stranieri ma anche degli italiani.