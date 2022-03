Sommatino. Un grande successo il presidio del Pd per chiedere il completamento della ss 626 Licata – Ponte Braemi

” Tanta energia, ma soprattutto piena consapevolezza per le potenzialità che il territorio non riesce ad esprimere. Il Sit-in promosso dai segretari di Circolo di Sommatino Fabio Castellino unitamente al Segretario del PD di Ravanusa Vittorio Cavalcanti insieme al componente del direttivo provinciale di Agrigento Dott.Giacomo Vivacqua. Un presidio che ha acceso i riflettori su un’opera che da più di trent’anni risulta incompiuta.

Si tratta del completamento della tratta che inizia dal Km 27 della S.S.626,Licata Torrente Braemi. Un’opera iniziata negli anni settanta e mai completata. A mancare è l’ultimo tratto che consentirebbe il collegamento all’autostrada Palermo-Catania, di importanza strategica per i comuni di Licata, Campobello, Ravanusa, Sommatino e Riesi.

Alla manifestazione hanno partecipato tutti i circoli PD dei Comuni della Valle del Salso, le segreterie provinciali di Agrigento e Caltanissetta, guidate da Simone Di Paola e Peppe Di Cristina, Giovanna Iacono presidente dell’assemblea provinciale PD di Agrigento, i Sindaci del Pd di Campobello Giovanni Picone e di Sommatino Elisa Carbone, i deputati regionali Michele Catanzaro e Arancio Giuseppe.

I risultati del Sit-in non sono tardati ad arrivare di fatti il sottosegretario alle infrastrutture e alla mobilità dichiara che i lavori saranno appaltati ed eseguiti entro il 2022. L’iniziativa del PD ha raggiunto l’obiettivo prefissatosi, risvegliare le istituzioni e il Committente al fine di ultimare l’opera. Il PD dei circoli della Valle del Salso seguirà passo passo le attività che da ora in avanti saranno poste in essere. E’ stata una bella giornata, in cui donne e uomini del Partito Democratico si sono ritrovati per una politica per il territorio che va rispettato e valorizzato.