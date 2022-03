Sommatino. Superati nelle ultime ore i duecento casi di positività al Covid

SOMMATINO. In seguito alle comunicazioni da parte dell’Asp, sono stati 29 i nuovi casi di positività al Covid a Sommatino. A fronte di questi nuovi casi si registrano complessivamente 6 guariti, per cui il saldo è stato di + 23 nuovi positivi rispetto al numero dei guariti.

In ogni caso, come ha tenuto a sottolineare il sindaco Elisa Carbone, il numero dei casi di positività nel Comune di Sommatino ha superato la soglia dei 200. Più precisamente il numero dei pazienti positivi nel Comune di Sommatino è di 211 di cui 210 in quarantena domiciliare e solo uno ricoverato in ospedale.