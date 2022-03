Simulavano prescrizioni di farmaci ad ignari assistiti per ottenere il rimborso del Servizio Sanitario Regionale. Scoperta truffa dai Nas

Hanno simulato prescrizioni di farmaci in favore di ignari assistiti per ottenere il totale rimborso delle spese da parte del Servizio Sanitario Regionale per un importo di circa 25.000 euro.

Per questa ragione i Carabinieri del Nas di Roma hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di 2 misure cautelari – di cui una agli arresti domiciliari e una interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per la durata di un anno – emessa dal gip del locale Tribunale – nei confronti di un informatore farmaceutico e di un medico di medicina generale che, in concorso con altre 16 persone, si sono resi autori del reato di truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Regionale.

L’indagine scaturisce da controlli congiunti svolti dai Carabinieri del Nas della Capitale e dal Servizio Farmaceutico dell’Asl Roma 1, riguardanti ricette farmaceutiche emesse da medici di medicina generale recanti eccessive prescrizioni di medicinali contenenti come principi attivi Fluconazolo (antimicotico) e Famciclovir (antivirale). Il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari, in cui, e fino a giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.