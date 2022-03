Sicilia, Canicattì’: albanese ubriaco chiede 10 euro a commercianti pakistani, intervengono dei romeni e scoppia la rissa

Albanese ubriaco entra in un negozio gestito da pakistani e chiede, con insistenza, “10 euro”. Gli esercenti commerciali pakistani, visto che già il giorno prima avevano sborsato 10 euro, questa sera, si sono categoricamente rifiutati. Albanese inizia a spintonare i commercianti e alcuni romeni si sono, all’improvviso, intromessi. Questo, grosso modo, quello che è accaduto in piazza 4 Novembre a Canicattì dove è scoppiata una rissa.

Non ci sono feriti, l’ambulanza del 118 è intervenuta solo in via precauzionale. Sul posto, in quanto competenti per zona, i carabinieri. E a supporto, ma l’alterco trasformatosi in rissa è subito rientrato, anche una pattuglia del commissariato cittadino