Sicilia, assenteismo: indagati quattro custodi nell’agrigentino

Assenteisti nell’Agrigentino. I carabinieri della Stazione di San Biagio Platani hanno denunciato in stato di liberta’ alla procura di Agrigento quattro persone per truffa aggravata ai danni di ente pubblico e di falsita’ materiale.

Mediante numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dai filmati registrati da una telecamera appositamente posizionata, hanno accertato che i quattro indagati, lavoratori socialmente utili con mansioni di custodi e impiegati per la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo del turismo presso la Chiesa Sacra Famiglia di San Biagio Platani, progetto finanziato interamente con denaro pubblico, si intrattenevano sul luogo di lavoro per pochi minuti al massimo per un paio d’ore, per poi allontanarsi definitivamente senza farvi piu’ ritorno.

I carabinieri hanno inoltre sequestrato la documentazione attestante falsamente la presenza sui luoghi di lavoro.