Promozione. Solo 1-1 per l’Atletico Nissa sul campo del Belpasso. Gol di Vaccaro

Solo pari per l’Atletico Nissa di Alessio Sferrazza che ha impattato 1-1 sul campo del Belpasso di Giuseppe D’Antone. Partita difficile per i nisseni che sono andati sotto a seguito di un gol di Dumitrascu.

L’Atletico Nissa, tuttavia, ha saputo reagire bene pareggiando con il suo bomber Vaccaro. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto in una sfida nella quale entrambe avrebbero potuto vincere o perdere. In taluni frangenti, da segnalare alcune belle parate di Chimenti (nella foto con l’altro portiere dell’Atletico Nissa Volo).

Insomma, gran battaglia a Belpasso tra due belle squadre che i rispettivi tecnici hanno saputo ben schierare in campo. C’è da dire che nell’Atletico Nissa, ancora una volta, c’è stato spazio per i nisseni. Tra questi anche Pucci all’esordio assoluto in prima squadra.

E mercoledì 23 marzo alle 15 per i nisseni c’è il recupero della gara con il San Gregorio che domenica scorsa è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco del “Palmintelli”.