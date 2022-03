Mussomeli, la San Vincenzo de’ Paoli ha presentato relazione morale 2021.Assistiti nuclei familiari e persone singole bisognose

MUSSOMELI – In tempo di pandemia, anche nel secondo anno, la San Vincenzo de’ Paoli non ha fatto mancare il suo sostegno a chi ha bisogno, in particolare a 35 gruppi familiari e a 16 persone che vivono da sole, contribuendo anche alle spese della mensa scolastica di bambini appartenenti a famiglie meno abbienti. Quando la mensa è stata sospesa, il Comitato genitori della scuola di Via Madonna di Fatima ha devoluto tutta la fornitura di generi alimentari giacenti alla San Vincenzo, insieme ad una donazione di olio extra vergine di oliva. Adesso i componenti del direttivo tirano le somme. Il presidente Giuseppe Genco, la tesoriera Anna Maria Nigrelli e la segretaria Anna Maria Mingoia, hanno infatti presentato la relazione morale 2021. In entrata euro 19.996,80, a cui va sommato il residuo cassa 2020, euro 12.954,90 per un totale di bilancio pari ad euro32.951,70. Le uscite ammontano ad euro 12.152,46 con un residuo cassa al 31 dicembre 2021 pari a 22.799,70.