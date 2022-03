Mussomeli, discarica di eternit sequestrata dalla Polizia Municipale

MUSSOMELI – . Ancora una pericolosa discarica a cielo aperto con quintali e quintali di eternit abbandonato a ridosso di campi coltivati a grano e foraggio. E poi si parla di inquinamento ambientale. La discarica e l’area circostante è stata posta ieri mattina sotto sequestro dal Corpo di Polizia municipale di Mussomeli guidato dal comandante Attilio Frangiamore ed è stata formalizzata una denuncia contro ignoti per una sfilza di reati ambientali. “L’area in questione –diceva ieri il comandante Frangiamore- si trova lungo la S.P. 41 in contrada Rainieri in un area molto distante dal centro abitato, e certo non facile da raggiungere. Ricevuto la segnalazione da parte di dipendenti provinciali, abbiamo verificato e purtroppo siamo di fronte a un abbandono consistente di almeno quattro metri cubi di eternit contenente amianto, ovvero rifiuti che andrebbero smaltiti in maniera controllata perché altamente inquinanti. Dopo avere sequestrato l’area abbiamo trasmesso la segnalazione in Procura, e in attesa che i tecnici dell’Arpa facciano un sopralluogo, abbiamo avviato le indagini contro ignoti. Purtroppo si continua ad assistere a questi atti di inciviltà che inquinano l’ambiente con materiale pericoloso anche per l’uomo”. Una montagnola di eternit che oltre ad inquinare regala un’inaccettabile immagine della Sicilia degli ex feudi che più bucolica non si può e fa a pugni coi bei progetti di chi governa ed esalta le bellezze dell’isola. Vergogna! (FONTE LA SICILIA: R.M.)