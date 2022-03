Maltempo: forti raffiche vento, danni in aeroporto Palermo. Il video

A causa del forte vento, con raffiche fino a 75 nodi, in serata sono crollate alcune recinzioni a protezione di un cantiere dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, tra i gate 1 e 8. E’ scattato il piano di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i passeggeri che erano all’interno. Lo rende noto la Gesap, la societa’ di gestione dei servizi a terra dello scalo, sottolineando che non vi sono feriti. Il forte vento aveva gia’ causato il dirottamento di sei voli in arrivo a Palermo verso l’aeroporto di Catania.

Tra i numerosi passeggeri che erano presenti all’interno del terminal si sono registrate scene di panico al momento del crollo delle recinzioni in lamiera che delimitano il cantiere e che sono finite sui sedili d’attesa dei gate interessati dall’incidente. Un rapido controllo ha consentito di accertare che nessun passeggero e’ rimasto coinvolto nel crollo. Sono state tuttavia immediatamente attivate le procedure di chiusura dello scalo.

“Si e’ creato – spiegano dallo scalo – un effetto ‘camino’ che ha abbattuto una parete di cartongesso”. (br) Il crollo e’ avvenuto alle 22,30 circa ed e’ scattato il piano di emergenza dell’aeroporto. I passeggeri in attesa per la partenza sono stati fatti evacuare dal varco staff. Non vi sono feriti. L’aeroporto e’ stato chiuso fino alle 1.45 ed e’ da pochi minuti tornato operativo. Al momento ci sono 16 nodi e la situazione si e’ normalizzata. Sono stati cancellati 8 voli. Le compagnie stanno riprogrammando i voli del mattino.