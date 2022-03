Inps avverte che sono in corso tentativi di truffa tramite sms riportanti richiesta aggiornamento dati bancari

Come riportato dall’Inps sui suoi canali social ufficiali, sono in corso nuovi tentativi di truffa tramite sms che sfruttano il nome e l’affidabilità dell’Istituto per raggiare i contribuenti. In questo caso, nel testo del messaggio, si legge: “INPS: Pagamento di 930 EURO fallito per mancanza di aggiornamento dati bancari, aggiorni subito”. Poi il rimando a un link, finalizzato appunto a far credere al destinatario che si tratti di un collegamento necessario per correggere l’errore e vedersi accreditare i soldi sul proprio conto corrent

Non è la prima volta che questo meccanismo viene sfruttato dall’organizzazioni criminali che operano sul web, e ancora oggi ci sono tante truffe simili che continuano a circolare (qui, per esempio, l’ultima truffa bancaria segnalata dagli Istituti di credito). Per questo motivo, l’Inps ha ricordato che per motivi di sicurezza, non invia mai sms o comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili.

È molto importante ricordare che l’Inps, come molti altri enti e istituzioni, non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, dati sensibili, coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie. Spesso tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo ai siti ufficiali o alle aree riservate dei portali destinati ai clienti.

La prima arma per difendersi, in questo caso, è sicuramente la consapevolezza. Internet, email, sms, app e social network sono ottimi canali attraverso i quali curare i propri contatti e reperire notizie e informazioni. Tuttavia la presenza online può anche esporci a qualche rischio. Pertanto, sarebbe meglio usare la propria connessione Internet per verificare le notizie e accertarsi che non si tratti di un tentativo di raggiro.

Se non ci sono istruzioni sulle pagine ufficiali, per esempio, raramente una comunicazione arrivata tramite sms o email sarà più veritiera. In ogni caso, è sempre meglio evitare di cliccare su allegati, link e qualsiasi collegamento esterno che richiede un accesso non verificato.