In Sicilia calano i contagi Covid, 3.909 i nuovi positivi e 20 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo deciso calo dei contagi Covid in Sicilia. Il numero dei nuovi positivi, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, è pari a 3.909, in diminuzione rispetto ai 5.246 di ieri a fronte di 27.989 tamponi processati, numeri che fanno però crescere il tasso di positività al 13,9%. Stabili pure i decessi a 20 (-11). I guariti sono 21.265 mentre gli attualmente positivi evidenziano un deciso calo di 16.186 unità attestandosi su un numero totale di 208.785. Lievissimo incremento dei ricoveri nei reparti ordinari dove i degenti sono 991 (+1), stabili le terapie intensive con 58 degenti ricoverati e 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 207.736 persone.

