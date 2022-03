In Provincia di Caltanissetta tutti i Comuni passano da zona sismica 4 a zona sismica 3. Ecco i vantaggi

La Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 81 del 24 febbraio 2022 ha proceduto all’“Aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale della Sicilia, applicando i criteri dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519”. In base a quest’ultima delibera il territori di tutti i Comuni della Provincia di Caltanissetta passano da zona sismica 4 a zona sismica 3.

Le zone sismiche in Italia sono così classificate:

Zona 1 rischio Alto: possono verificarsi forti terremoti;

Zona 2 rischio Medio: possono verificarsi terremoti abbastanza forti

Zona 3 rischio Basso: possono essere soggetti a scuotimenti modest

Zona 4 rischio Molto basso: possibilità di danni sismici sono basse.In base a quanto stabilisce la guida dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte regole specifiche per usufruire della detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dalla stessa data.Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.

Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).