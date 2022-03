Fondi per Comuni marginali. Il sindaco Rino Pitanza ha ringraziato l’ex ministro Giuseppe Provenzano per il fondo riconosciuto a Campofranco

CAMPOFRANCO. E’ stato ripartito dal Governo nazionale il Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021, 2022 e 2023. Si tratta in totale di 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni italiani, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento e con un basso livello di redditi della popolazione residente.

Attraverso questi criteri sono stati individuati 1.101 comuni meridionali, 52 comuni dell’Italia centrale e 34 del Nord Italia. Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi:

1) adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali;

2) concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole;

3) concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale a Campofranco, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Il finanziamento assegnato a Campofranco è di € 223.590,69 ed è una grande opportunità anche per la comunità campofranchese. Il sindaco Rino Pitanza ha inteso ringraziare l’ex ministro Giuseppe Provenzano: “Mi sento di dare atto al lavoro che l’ex Ministro Giuseppe Provenzano, incontrato diverse volte in Sicilia e a Roma sin dagli inizi del 2020, ha fatto per tutto il SUD Italia. Una opportunità che se raccolta al meglio dai destinatari, potrà proprio contribuire a non fare andare via diversi giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e di lavorare nella propria terra”. Presto saranno emanati i bandi per le tipologie di intervento.