Fingendosi avvocati oppure marescialli dell’Arma, truffavano gli anziani. Arrestate sei persone

Dopo aver reperito nomi e numeri di telefono, gli indagati si spacciavano telefonicamente per “Marescialli dei Carabinieri” e “Avvocati” e raccontavano di un falso e grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un parente della vittima, richiedendo, contestualmente, somme di denaro o preziosi da consegnare “per evitare gravi conseguenze giudiziarie”.

Per rendersi maggiormente credibili invitavano la vittima a riagganciare e a contattare il “112”, trovando in realtà una deviazione che faceva rispondere un complice del telefonista.

I Carabinieri di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 6 persone, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate in danno di anziani, perpetrate in tutto il territorio nazionale ed in particolare nel Centro Nord Italia.

Le indagini hanno permesso di ricostruire numerose truffe ai danni di anziani, circa 70, con un profitto per l’organizzazione criminale stimato in circa 200.000 euro.