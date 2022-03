Covid in Italia. Agenas: terapie intensive al 6%; un anno fa erano al 29%; diminuita anche la percentuale dei ricoveri ospedalieri

L’Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha aggiornato i dati relativi all’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid nei reparti di area medica degli ospedali italiani.

In base ai dati emersi, è stabile da 4 giorni al 14% la percentuale di occupazione dei posti letti, ma 9 regioni sforano la soglia critica del 15%: si tratta di Calabria (al 25%), Sicilia (al 24%), Basilicata (23%), Abruzzo e Umbria (21%), Sardegna (20%), Puglia (19%), Lazio (18%) e Marche (17%). Sono invece attestate al 15% Molise e Liguria, mentre tutte le altre regioni e province autonome hanno percentuali inferiori.

Rispetto ad un anno fa, i dati dicono che la percentuale media di ricoveri, a livello nazionale, era pari al 33%. Per quanto riguarda le terapie intensive, la loro occupazione da parte di pazienti Covid-19 negli ospedali italiani è, in media, pari al 6%, dato in costante discesa e da 3 giorni stabile su questa percentuale. Un anno fa la percentuale era del 29%.