Per la festa della Donna, 8 marzo 2022, l’Asp di Caltanissetta ha organizzato una giornata di Open Day al centro vaccinale Anti Covid.

Porte aperte per donne in gravidanza, in allattamento o non ancora vaccinate.

Dalle 9 alle 19 le donne potranno andare a Caltanissetta, al Cefpas, o a Gela, al pala Cossiga.sal