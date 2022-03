Caltanissetta. Al via il progetto “Ambiens” di Legambiente nel quartiere “Angeli”

CALTANISSETTA. E’ iniziato lunedì 14 marzo u.s. il progetto “Ambiens”, realizzato a Caltanissetta da Legambiente all’interno del Quartiere “Angeli”. Si tratta di un progetto di sensibilizzazione e recupero ambientale che prevede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale (Assessore Marcella Natale), della Soprintendenza ai BB.CC.AA. (Arch. Daniela Vullo) del Pittastorie Lorenzo Ciulla, della Comunità della Chiesa di San Domenico (Padre Alessandro Rovello), di alcuni abitanti del quartiere e dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” (D.S. Laura Zurli).

Le attività che si stanno svolgendo e si svilupperanno anche nei prossimi mesi vedranno: la realizzazione di installazioni artistiche lungo la via Angeli, il recupero e la rigenerazione di piccoli spazi urbani, la piantumazione di alberi e la cura di nuovi spazi verdi, la formazione dei bambini e dei ragazzi del quartiere per una corretta attenzione verso l’ambiente e i corretti stili di vita.

Le attività artistico/creative saranno a cura di Lorenzo Ciulla e di Mauro Benincasa, mentre le attività formative saranno condotte dagli operatori di Legambiente (Marco Lunetta, Graziella Richiusa, Valeria Tumminelli, Gaetano Paladino, Giuseppe Salvatore, Francesca Grillo) nelle pertinenze della Scuola “Angeli” e dell’omonimo quartiere. Saranno dunque coinvolti i bambini (classe IV e V) della Scuola Primaria della “Vittorio Veneto”, con il coordinamento della Ref. Prof.ssa Antonella Palumbo e la collaborazione del D.S.G.A. Sergio Averna.

Come Legambiente riteniamo che le esperienze all’aperto e la cura dei luoghi possano contribuire a far crescere comunità più inclusive, sostenibili e più resilienti. Le attività di “Ambiens” possono porre le basi per una rigenerazione che duri nel tempo, ispirando ed abituando il cittadino, attraverso un processo di partecipazione attiva, a vivere e ad amare la propria città come fosse la propria casa.

“Ambiens” si inserisce dunque all’interno di un percorso che Legambiente ha deciso di dedicare alla parte più antica della Città. E’ infatti notizia di questi giorni l’ammissione del progetto di Legambiente per realizzare nel suddetto quartiere, all’interno del bando per il bilancio partecipativo 2021, con un potenziale budget di € 8.000, un orto sociale. Sempre agli “Angeli”, nella prossima Primavera, con il coinvolgimento di altri 3 quartieri storici della Città (Provvidenza, San Francesco e Santa Croce), è in fase di progettazione la realizzazione di una corsa non agonistica, da dedicare alla “pace” e alla “non violenza”. Anche quest’ultima iniziativa, in fase di definizione, prevede la costruzione di una rete con la Chiesa di San Domenico e la Curia, i Comitati di Quartieri, la Fidas, la Tipografia Paruzzo, l’Amministrazione Comunale, la Cooperativa “La Salute”, la UISP, etc.