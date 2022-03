Butera. Per le prossime elezioni amministrative Cantiere Popolare sosterrà candidatura a sindaco di Giovanni Zuccalà

BUTERA. In vista delle prossime elezioni amministrative il gruppo di Cantiere Popolare ha annunciato che sosterrà la candidatura a sindaco Giovanni Zuccalà del Pd. Lo ha fatto dopo un incontro avvenuto alla presenza della delegazione del Pd composta dall’ex sindaco Luigi Casisi, dall’ex assessore comunale e provinciale Gino Vassallo, dal segretario cittadino del Pd Alessio Bunetta e dal candidato sindaco Giovanni Zuccalà. Cantiere Popolare, invece, è stato rappresentato da Emilio Tallarita, dal coordinatore cittadino Giuseppe Mirisola e dal vice coordinatore cittadino Daniele Curcuruto.

In questo vertice è stata raggiunta un’intesa sul nome del candidato sindaco, per cui Cantiere Popolare non presenterà alcuna lista autonoma ma i suoi candidati, e le sue preferenze, convergeranno attorno ad alcuni suoi candidati della lista unica che sosterranno la candidatura a sindaco di Giovanni Zuccalà. Una volta definita la scelta di campo ruotante attorno al nome del candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative, Cantiere Popolare e Pd lavoreranno alla definizione dell’accordo programmatico su quelli che dovranno essere i punti del programma che il candidato sindaco Giovanni Zuccalà si impegnerà a portare avanti per il successivo quinquennio amministrativo in caso di sua elezione.