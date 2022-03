BOMPENSIERE. Stanno proseguendo a buon ritmo i lavori di manutenzione in via Pascoli e nelle ville comunali. Lo ha comunicato il sindaco Salvatore Virciglio: “I lavori di manutenzione del patrimonio comunale continuano. Il patrimonio non va solamente accresciuto ma anche mantenuto”.

Il primo cittadino ha ringraziato per l’impegno e l’attenzione oltre a Vincenzo Monella anche il Vicesindaco Sebastiano Burruano per aver organizzato il piano delle manutenzioni.