Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Fallimento n. 20/96 R.F

Comune di Caltanissetta (CL): Lotto 1 – Via Vassallo n. 16. Piena proprietà di appartamento censito al Catasto fabbricati del Comune di Caltanissetta al foglio 122 part. 425 sub 35, cat. A/2, Classe I, Vani 5,5, rendita catastale Euro.326,66, piano 3 interno 6 scala B. Prezzo base: Euro 149.000,00 (Offerta Minima Euro 111.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 2 – Via Vassallo n. 16. Piena proprietà di appartamento censito al Catasto fabbricati del Comune di Caltanissetta al Foglio 122 Par. 425 sub 37, Cat. A/2, Classe I, vani 5,5 rendita catastale Euro.326,66, piano 4 interno 8 scala B. Prezzo base: Euro 133.000,00 (Offerta Minima Euro 99.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 3 – Via Vassallo n. 32. Piena proprietà di un locale commerciale censito al catasto fabbricati del Comune di Caltanissetta al foglio 122, part. 768, sub 16, cat. C/1, classe 5. Prezzo base: Euro 117.600,00 (Offerta Minima Euro 88.200,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Lotto 4 – Via Palermo n. 24/26. Piena proprietà di locale commerciale attualmente locato ed adibito a sala Internet. Censito al Catasto fabbricati del Comune di Caltanissetta al foglio 298, part. 208, sub 10, cat. C/1, classe 8 rendita catastale 1.834,76. Prezzo base: Euro 145.000,00 (Offerta Minima Euro 108.750,00) in caso di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto: 03/05/2022 ore 12:00, innanzi al G.D. Dott. E.R. Difrancesco, presso il Tribunale di Caltanissetta, Via Libertà n. 5. Deposito offerte entro le ore 12:00 del 02/05/2022 in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il curatore Avv. Tommasa Maria Fatima Vecchio tel. 3394781477 e su www.tribunale.caltanissetta.giustizia.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4232915,A4232916,A4232917,A4232918).