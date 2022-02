Zeudi Di Palma eletta Miss Italia 2021

Zeudi Di Palma, 20 anni, di Napoli, e’ stata eletta Miss Italia 2021. La proclamazione e’ avvenuta nella serata di domenica 13 febbraio nel corso della diretta sulla piattaforma Helbiz Live dal Casino’ di Venezia. Zeudi Di Palma, studentessa di sociologia alla Federico II, ha rappresentato in finale il capoluogo partenopeo avendo gia’ conquistato la fascia di Miss Napoli 2021.

Nel corso della serata e’ stato assegnato anche il titolo di Miss Italia Social, andato alla ventunenne di Oristano Chiara Manca, studentessa di igiene dentale all’universita’ di Cagliari. Alle finali di Miss Italia Chiara Manca e’ arrivata con il titolo di Miss Sardegna.

Alta 1,72 capelli e occhi castani, la ventunenne era arrivata a Venezia con il titolo di Miss Napoli, la sua citta’ natale. Una vittoria che Zeudi dedica alla madre e ai fratelli. Eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati – come spiegato in diretta dall’avvocato La Rocca, legale del Concorso – Zeudi ha conquistato la fascia al fotofinish. “Quando sono stata eliminata ho avuto un attimo di esitazione. Per me e’ una vittoria inaspettata e davvero bella. Miss Italiae’ una famiglia ed e’ un percorso che auguro ad ogni ragazza, al di la’ della vittoria. Le ragazze sono state stupende e con alcune di loro e’ nata una bellissima amicizia che intende coltivare e preservare”.

Con Zeudi di Palma, la Campania conquista il titolo per la quarta volta nella storia del Concorso. Ultima prima di lei Roberta Capua, che aveva vinto il titolo nel 1986. Un’altra campana, Daniela Ferolla, conquisto’ la fascia di Miss Italia 15 anni dopo nel 2001 ma, pur essendo di origini salernitane, arrivo’ in finale con la fascia di Miss Moda Mare Calabria, conquistata a Tropea durante le vacanze estive.

Le regioni che ha collezionato il maggior numero di titoli in assoluto sono la Sicilia, seguono il Veneto con 6, il Friuli e la Calabria con 5, il Piemonte, la Toscana, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna e l’Umbria con 2, la Puglia e l’ Abruzzo con una sola vincitrice . Il titolo non e’ mai stato vinto da Basilicata, Molise e Valle d’Aosta