Vaccini: Pfizer chiedera’ ok vaccino per bimbi sotto i 5 anni

La Pfizer potrebbe depositare oggi la richiesta alla Food and drug administration per una autorizzazione di emergenza alla formulazione del suo vaccino contro il covid-19 per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Lo riportano i media Usa. Si tratterebbe del primo vaccino approvato negli Stati Uniti per questa fascia di eta’.

L’immunizzazione – con dosi pari ad un decimo di quelle usate per gli adulti – e’ stata sperimentata in un trial condotto dall’azienda stessa: il regime per i bambini piccoli consisterebbe in due dosi. La Pfizer continuera’ intanto a studiare l’efficacia di tre dosi dello stesso vaccino.