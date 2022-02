Studente di 16 anni è morto durante uno stage di alternanza scuola – lavoro

Uno studente di 16 anni è morto durante uno stage. Lo riferisce Adnkronos. Il ragazzo sedeva sul lato passeggero di un autocarro che si è schiantato contro un albero in località Serra de’ Conti in provincia di Ancona. Stava studiando in un centro di formazione professionale in Regione e stava svolgendo un periodo di stage curriculare nel campo della termo idraulica. E’ la seconda morte, in meno di un mese, in alternanza scuola-lavoro, dopo quella del 18enne del 21 gennaio scorso a Lauzacco in provincia di Udine.

”Esprimo il mio più profondo dolore e vicinanza alla famiglia” ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi dopo aver appreso la notizia della morte in un incidente stradale del sedicenne, impegnato in un corso di formazione professionale, finanziato dalla Regione.

“La sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione. Su questo abbiamo già avviato un confronto con il Ministro del Lavoro Orlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro”. (Adnkronos).